наверх
10.03.2018
12:05
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
слежка
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Хозяйке на заметку. За расходами украинцев хотят следить... по-новому
17:09 26.01.2018
2605
Тотальная нищета, рост цен и тарифов
Налоговики решили бдительно следить за расходами украинцев. Шпионить заставят даже ювелиров и риелторов. Нарушителям грозят штрафы, потеря лицензии, а в некоторых случаях — даже тюрьма.
Главные мировые темы: бюджет США, русские "тролли", закон о слежке
12:58 20.01.2018
256
Мировые СМИ обсуждают возможное закрытие госучреждений США, продление Трампом действия закона о наблюдении за иностранными гражданами, роль "связанных с Россией" аккаунтов в американских выборах.
Сакварелидзе заявил о слежке СБУ за членами "партии Саакашвили"
19:15 19.11.2016
332
"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе назвал СБУ "политической полицией", которая занимается слежкой, прослушкой и попыткой дискредитации политических оппонентов.
Нацполиция проводит проверку по информации о слежке за журналистами
01:28 07.08.2016
103
Годовщина убийства Павла Шеремета
По словам начальника Уголовной полиции Вадима Трояна, в Национальной полиции не проводятся никакие незаконные действия в отношении журналистов и наблюдения за ними.
Касько заявил, что следователи ГПУ следили за ним
03:50 11.04.2016
176
Праздничное заявление Луценко
По словам народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко, бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что за ним велась слежка.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Блок Петра Порошенко
1
Вадим Троян
1
Верховная Рада Украины
1
Виталий Касько
1
Генеральная прокуратура Украины
1
Дональд Трамп
1
Киев
1
Национальная полиция Украины
1
США
1
Сакварелидзе Давид
1
Сергей Лещенко
1
Служба безопасности Украины
2
Том Петти
1
Украина
3
Хатия Деканоидзе
1
бюджеты
1
журналисты
1
мигранты
1
подозрения
1
проверка
1
расходы
1
Подборка тегов
слежка
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги