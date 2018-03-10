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    Том Петти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Доллары США, купюры
    Главные мировые темы: бюджет США, русские "тролли", закон о слежке
    12:58 20.01.2018
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    Мировые СМИ обсуждают возможное закрытие госучреждений США, продление Трампом действия закона о наблюдении за иностранными гражданами, роль "связанных с Россией" аккаунтов в американских выборах.
    Том Петти
    Названа причина смерти американского певца Тома Петти
    03:42 20.01.2018
    187
    По данным СМИ, при вскрытии в организме певца были обнаружены несколько сильнодействующих лекарств, одновременный прием которых привел к остановке сердца.
    Том Петти
    Смерть рок-музыканта Тома Петти в США подтвердил менеджер его группы
    08:14 03.10.2017
    201
    Менеджер коллектива Тони Димитриадес сообщил, что рок-музыкант скончался после того, как его госпитализировали. Менеджер подтвердил кончину Петти от имени его семьи.
    Том Петти
    Сообщения о смерти рок-певца Тома Петти оказались неверными - СМИ
    01:55 03.10.2017
    76
    У певца произошла полная остановка сердца, его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу. По данным СМИ, Том Петти продолжает бороться за жизнь.
    Том Петти
    Рок-певец Том Петти скончался в Малибу
    23:26 02.10.2017
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    У певца произошла полная остановка сердца, его нашли лежащим без сознания в его доме в Малибу в воскресенье ночью и доставили в больницу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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