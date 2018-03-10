Пока украинская власть призывает народ потуже затянуть пояса, сами чиновники не спешат тратить государственные средства по назначению, зарабатывая на "прокручивании" казенных денег в коммерческих и государственных банках.
Эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции Голос столицы заявила, что рост расходов украинцев растет бешеными темпами и значительно превышает рост доходов.
В спецслужбе уточнили, что руководство Антитеррористического центра принимает участие в заседаниях рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве экспертов по приглашению МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Ежегодные расходы ВОЗ на командировки сотрудников составляют 201 миллион долларов. На борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.
Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
По словам руководителя отдела функционирования аграрных рынков Аграрного Союза Украины Любови Панкратовой, доходы населения снижаются, и, в конце концов, наступит та грань, когда населению будет трудно покупать даже продукты.
Согласно составленному банком UBS рейтингу городов мира по стоимости жизни, ежемесячные расходы в украинской столице в 2,8 раза меньше трат жителя Цюриха. При этом средняя зарплата киевлянина в 21 раз меньше заработка швейцарца.
По словам эксперта, это связано не с тем, что доходы лучше запланированных. Причина в том, что расходы гораздо ниже запланированных. "И в следующих периодах мы будем тратить гораздо больше", - отмечает эксперт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".