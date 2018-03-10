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    расходы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Хозяйке на заметку. За расходами украинцев хотят следить... по-новому
    17:09 26.01.2018
    2605Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Налоговики решили бдительно следить за расходами украинцев. Шпионить заставят даже ювелиров и риелторов. Нарушителям грозят штрафы, потеря лицензии, а в некоторых случаях — даже тюрьма.
    Гривны
    Казенное = бесплатное. На лекарства денег нет, на золотые стулья - есть
    10:49 04.01.2018
    1235Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Пока украинская власть призывает народ потуже затянуть пояса, сами чиновники не спешат тратить государственные средства по назначению, зарабатывая на "прокручивании" казенных денег в коммерческих и государственных банках.
    Людмила Супрун. Архивное фото
    Эксперт: расходы украинцев растут бешеными темпами
    05:03 01.10.2017
    2438Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун в эфире радиостанции Голос столицы заявила, что рост расходов украинцев растет бешеными темпами и значительно превышает рост доходов.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    СБУ огласила свои расходы на переговоры в Минске
    23:56 08.07.2017
    237Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В спецслужбе уточнили, что руководство Антитеррористического центра принимает участие в заседаниях рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в качестве экспертов по приглашению МИД и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
    Логотип ВОЗ
    На поездки сотрудников ВОЗ тратит больше, чем на борьбу со СПИДом - СМИ
    18:55 21.05.2017
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    Ежегодные расходы ВОЗ на командировки сотрудников составляют 201 миллион долларов. На борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов.
    Меланья Трамп. Архивное фото
    В Нью-Йорке требуют от Меланьи Трамп покинуть город - СМИ
    01:27 04.12.2016
    847Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Решение Меланьи остаться в Нью-Йорке вызвало широкий общественный резонанс, и жители города подготовили петицию к губернатору штата Эндрю Куомо и мэру города Биллу Де Блазио с просьбой не оплачивать охрану семьи Трампа после его отъезда в Белый дом.
    Декоммунизация Днепропетровска
    Доколе? Или несколько слов о новом этапе декоммунизации
    10:00 29.05.2016
    1834На металлолом. Украина против советских памятников.
    На переименование всех населенных пунктов и улиц приблизительные расходы составят $1-1,5 млрд в то время, когда власти страны буквально вымаливают у МВФ кредит в размере $1,7 млрд.
    Деньги
    Более половины доходов населения тратится на продовольствие - эксперт
    19:02 07.11.2015
    583Экономический кризис
    По словам руководителя отдела функционирования аграрных рынков Аграрного Союза Украины Любови Панкратовой, доходы населения снижаются, и, в конце концов, наступит та грань, когда населению будет трудно покупать даже продукты.
    Виды Киева с высоты Лаврской колокольни
    Киев признали самым дешевым городом мира
    17:02 20.09.2015
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    Согласно составленному банком UBS рейтингу городов мира по стоимости жизни, ежемесячные расходы в украинской столице в 2,8 раза меньше трат жителя Цюриха. При этом средняя зарплата киевлянина в 21 раз меньше заработка швейцарца.
    Доллары и гривны
    За четыре месяца в Украине доходы выросли на 30% - эксперт
    22:08 07.06.2015
    1182Украина - шаг до дефолта
    По словам эксперта, это связано не с тем, что доходы лучше запланированных. Причина в том, что расходы гораздо ниже запланированных. "И в следующих периодах мы будем тратить гораздо больше", - отмечает эксперт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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