В среду во время заседания в сессионном зале Верховной Рады Украины было около 200 депутатов. Спикер несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, но они не набирали даже 200 голосов.
Народные избранники не прочь отдохнуть на новогодние праздники как в кругу семьи дома, так и за границей, хотя особенно скромные слуги народа жалуются, что на депутатскую зарплату роскошный отдых позволить нельзя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".