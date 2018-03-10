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    народные депутаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Депутат от БПП Андрей Немировский
    Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского
    18:06 11.02.2018
    7116Политический кризис: страна в тупике
    Депутат из Днепра от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский скандально разводится со своей супругой, публикуя в социальных сетях подробности отношений. Этим не брезгует и его жена.
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
    Парубий досрочно закрыл заседание Рады из-за неявки нардепов
    12:39 07.02.2018
    279Политический кризис: страна в тупике
    В среду во время заседания в сессионном зале Верховной Рады Украины было около 200 депутатов. Спикер несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, но они не набирали даже 200 голосов.
    Глава МВД Арсен Аваков выложил в Facebook фото, где встречал Новый год и праздновал свой день рождения
    В ночь с первого на десятое января. Как отдыхает элита нации - политики
    17:00 02.01.2018
    2320
    Народные избранники не прочь отдохнуть на новогодние праздники как в кругу семьи дома, так и за границей, хотя особенно скромные слуги народа жалуются, что на депутатскую зарплату роскошный отдых позволить нельзя.
    Топ депутатов-прогульщиков Верховной Рады Украины. Инфографика
    Десятка народных депутатов-прогульщиков заседаний Верховной Рады Украины 
    09:35 04.12.2017
    2018
    Десятку депутатов-прогульщиков заседаний Верховной Рады Украины представляет РИА Новости Украина. Следует отметить, что список прогульщиков не сильно изменился за последний год.
    Ночное патрулирование Киева
    У нардепа угнали в Киеве автомобиль с оружием
    19:11 17.10.2017
    529Днепр, Львов: взрывные события
    По информации Нацполиции Киева, в салоне автомобиля Mercedes находились два пистолета с разрешительными документами и личные вещи народного депутата.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Нардеп Добкин покидает "Опозиционный блок"
    16:56 03.10.2017
    731Судебная и конституционная реформы в Украине
    По словам нардепа от "Опозиционного блока" Михаила Добкина, все вместе взятые, так называемые, "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с "принятым позором о судебной реформе".
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017
    Геращенко назвал список нардепов, которые пересекли границу с Саакашвили
    10:45 11.09.2017
    5136"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Антон Геращенко назвал народных депутатов, которые пересекли границу вместе с Михаилом Саакашвили, "титушками", а самого бывшего президента Грузии - провокатором.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Депутат от БПП Андрей Немировский
    Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского
    18:06 11.02.2018
    7116
    Депутат из Днепра от "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский скандально разводится со своей супругой, публикуя в социальных сетях подробности отношений. Этим не брезгует и его жена.
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