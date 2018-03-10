По словам Геращенко, президент хотел больше власти и полномочий для себя и своей команды, и теперь он их получил. Как он их использует - на благо народа Украины, для проведения кардинальных экономических и социальных реформ или в других целях - время покажет.
Народный депутат от БПП Максим Курячий заявил, что в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада все же закончится. А новый премьер, новое правительство - это новое орудие, новый инструмент для решения задач, которые возникли сегодня в обществе.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.