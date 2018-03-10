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    премьеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    Геращенко: следующим премьер-министром Украины станет Порошенко
    19:51 10.04.2016
    2050Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам Геращенко, президент хотел больше власти и полномочий для себя и своей команды, и теперь он их получил. Как он их использует - на благо народа Украины, для проведения кардинальных экономических и социальных реформ или в других целях - время покажет.
    Здание Кабинета министров Украины
    Депутат: в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада закончится
    17:01 25.03.2016
    756Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Народный депутат от БПП Максим Курячий заявил, что в ближайшие дни мыльная опера под названием премьериада все же закончится. А новый премьер, новое правительство - это новое орудие, новый инструмент для решения задач, которые возникли сегодня в обществе.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Эксперт сказал, кто метит на кресло премьера
    19:49 21.02.2016
    2103Отставка премьер-министра Яценюка.
    По словам политолога Костя Бондаренко, на это место хотел бы попасть Михаил Саакашвили, а также Наталья Яресько, Владимир Гройсман и целый ряд других политиков.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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