Согласно информации, армия Сирии и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Как заявил полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, о намерении начать разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 2 ноября заявили во время внеочередной видеоконференции контактной группы по Украине.
Как сообщается, проведен обстоятельный анализ ситуации с выполнением всех положений Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, констатирован определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня.
Согласно данным пресс-секретаря ОБСЕ Майкла Боцюркива, в Широкино очень сложная ситуация, потому что обе стороны стоят близко друг от друга. В этом населенном пункте очень страдают люди, у них нет воды и пищи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".