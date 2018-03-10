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    прекращение огня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
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    Последствия обстрела Авдеевки
    "Нормандская четверка" договорилась о перемирии в Донбассе с 20 февраля
    19:44 18.02.2017
    1293Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Согласно информации, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг
    Хуг заявил о "вопиющих" нарушениях режима прекращения огня в Донбассе
    20:03 22.01.2017
    8869Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал вопиющими факты нарушений в районах населенного пункта Саханка и Донецкой фильтровальной станции.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    СБ ООН единогласно принял резолюцию по прекращению огня в Сирии
    20:55 31.12.2016
    208Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно информации, армия Сирии и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
    Владислав Дейнего
    Киев начнет разведение сил у Станицы Луганской 2 ноября - Дейнего
    18:22 29.10.2016
    836"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Как заявил полпред самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, о намерении начать разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 2 ноября заявили во время внеочередной видеоконференции контактной группы по Украине.
    Заседание СБ ООН
    РФ заблокировала в СБ ООН резолюцию по прекращению огня в Алеппо
    22:47 08.10.2016
    462
    Согласно информации, предложенный Францией проект резолюции "требует от всех сторон немедленно прекратить воздушные бомбардировки и военные полеты над городом Алеппо".
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер: ОБСЕ работает над новым документом по перемирию в Донбассе
    21:32 04.09.2016
    509Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая перед прессой в Осло, заявил, что надеется на проведение в ближайшее время новой встречи в министерском формате по Украине.
    Позиции ВСУ под донецким аэропортом в селе Пески
    Украина призвала РФ к "реальным переговорам" о прекращении огня в Донбассе
    10:40 02.08.2015
    630Переговоры по Донбассу
    Глава МИД рассказал о "точке невозврата" к советскому прошлому. По словам Климкина, Украина стремится провести реформы, чтобы занять своей место в "европейской семье".
    Представители ОБСЕ в Широкино
    ОБСЕ: режим прекращения огня в Широкино не нарушается
    22:32 18.07.2015
    164Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, ящики с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометам, которые наблюдатели видели в ходе своего последнего визита в Широкино 12 июля, уже там не находятся.
    Представители ОБСЕ в Широкино
    В ОБСЕ отметили снижение уровня напряженности в районе донецкого аэропорта
    21:02 17.07.2015
    73Демилитаризация Донбасса
    Согласно ежедневному отчету ОБСЕ, замечено только одно нарушение режима прекращения огня. При этом в районах, из которых должно было быть отведено вооружение, находятся военные машины.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    ОБСЕ работает над достижением прекращения огня в Горловке - Хуг
    20:18 04.07.2015
    126Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, далее ОБСЕ отправится в Авдеевку, Пески, затем в восточном направлении - в Луганск. "В понедельник буду осматривать горячие точки к северу от Луганска", - отметил Хуг.
    Ополченцы ДНР. Архивное фото
    СЦКК ежедневно фиксирует нарушения ополченцами режима прекращения огня
    19:31 21.06.2015
    199Переговоры по Донбассу
    Самым горячим остается донецко-авдеевское направление. Здесь, согласно информации пресс-офицера Общего центра по контролю и координации, за последнюю неделю зафиксирован ежедневный рост обстрелов.
    Ситуация в Донецкой области
    В Донецке сохраняется спокойная обстановка - мэрия
    18:50 31.05.2015
    71Донбасс. Замороженный конфликт
    Информация от жителей о происшествиях не поступала. "В течение дня в городе сохранялась спокойная обстановка", - говорится в сообщении на сайте горадминистрации.
    Ситуация в Широкино
    Возле Широкино четыре раза нарушен режим прекращения огня - АП
    15:58 31.05.2015
    927Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации спикера АП по вопросам АТО Александра Мотузяника, на мариупольском направлении единственным местом, где продолжаются боевые действия, остается поселок Широкино.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: для достижения мира нужны свободные и честные выборы в Донбассе
    22:09 24.05.2015
    383Донбасс. Замороженный конфликт
    Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что санкции в отношении Российской Федерации будут сохраняться, если весь комплекс минских соглашений не будет выполнен.
    Милиция и Нацгвардия несут службу на блок-посту в Донецкой области
    "Нормандская четверка" отметила прогресс в вопросе отвода вооружений
    20:19 30.04.2015
    241Год АТО: причины и следствия
    Как сообщается, проведен обстоятельный анализ ситуации с выполнением всех положений Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, констатирован определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня.
    Ситуация в зоне АТО на 18 апреля. Карта СНБО
    Ситуация в зоне АТО на 18 апреля. Карта СНБО 
    18:50 18.04.2015
    2871Год АТО: причины и следствия
    Украинские силовики и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжают обвинять друг друга в нарушении режима перемирия. Подробнее - смотрите в карте СНБО.
    Ситуация в Логвиново Донецкой области
    Обстановка в Донбассе остается очень напряженной - ДНР
    16:41 18.04.2015
    277Год АТО: причины и следствия
    По словам заместителя командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуарда Басурина, за минувшие сутки отмечено 78 фактов нарушения режима прекращения огня, перед этим было 46.
    ЕС передал 20 бронированных автомобилей для миссии ОБСЕ в Украине
    В целом прекращение огня в Донбассе соблюдается - ОБСЕ
    16:05 12.04.2015
    237Год АТО: причины и следствия
    Согласно данным пресс-секретаря ОБСЕ Майкла Боцюркива, в Широкино очень сложная ситуация, потому что обе стороны стоят близко друг от друга. В этом населенном пункте очень страдают люди, у них нет воды и пищи.
    Ополченцы в Донецкой области
    Силовики обвиняют ополченцев в саботаже режима прекращения огня
    14:24 07.03.2015
    143Донбасс - мир?
    Как отметил официальный представитель спецоперации силовиков Андрей Лысенко, накануне произошло три боевых столкновения между военнослужащими и ополчением. Все нападения были успешно отбиты.
    Ситуация в Дебальцево
    ООН представит в понедельник девятый доклад о ситуации в Украине
    02:02 02.03.2015
    227Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Согласно информации, доклад охватывает период с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года. В нем будет дана оценка ситуации на востоке Украины до вступления в силу режима прекращения огня.
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