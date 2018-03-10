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    льготы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Кошелек
    Пенсии с привилегиями получают 25% пенсионеров - Ковпашко
    21:44 13.10.2016
    1757
    Директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в эфире ГС отметила, что в Украине большинство привилегированных пенсий выплачивается за выслугу лет.
    Иван Миклош. Архивное фото
    Миклош "потоптался" по пенсиям: короткий путь от реформы к катастрофе
    18:35 13.10.2016
    2099Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украина предложила проведение пенсионной реформы и реформы рынка земли, в обмен на продолжение сотрудничества с МВФ. Обязательства нужно выполнять, но как это сделать? Мораторий на продажу земли - не решение,а пенсионная реформа - гарантированный социальный взрыв.
    Укрзализныця
    Льготники мешают "Укрзализныце" зарабатывать – эксперт
    16:50 04.09.2016
    1186
    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" заявил, что монетизация льгот - это хорошая инициатива, но сколько денег государство планирует выдавать на руки - большой вопрос.
    Нафтогаз Украины
    Льготный газ для украинцев под угрозой - "Нафтогаз"
    14:45 25.03.2016
    4693Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев настаивает на продлении действия постановления о специальных обязательствах "Нафтогаза" по продаже природного газа для населения на льготных условиях.
    Милиция
    Подписан закон о сохранении за экс-милиционерами льгот и компенсаций
    18:44 27.12.2015
    4770Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Согласно информации, за бывшими работниками милиции, а также членами их семей сохраняются льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные настоящим Законом для бывших полицейских, членов их семей, других лиц.
    Киевская городская государственная администрация
    Как получить субсидию на услуги ЖКХ? Комментарий КГГА
    07:34 17.09.2015
    3219Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Порядок получения субсидий на коммунальные услуги значительно упрощен, а в бюджете достаточно средств для субсидирования граждан. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил глава Департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов.
    Пожилая женщина. Архивное фото
    Субсидии и льготы "коммуналки": незащищенные стали униженными
    14:04 09.08.2015
    29259Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Украинцы стали получать сообщения из органов соцзащиты с уведомлениями, что с 1 июля 2015 года их лишают льгот на оплату коммунальных услуг. Отныне они могут обратиться за субсидией и получать ее на общих основаниях.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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