Украина предложила проведение пенсионной реформы и реформы рынка земли, в обмен на продолжение сотрудничества с МВФ. Обязательства нужно выполнять, но как это сделать? Мораторий на продажу земли - не решение,а пенсионная реформа - гарантированный социальный взрыв.
Согласно информации, за бывшими работниками милиции, а также членами их семей сохраняются льготы, компенсации и гарантии, предусмотренные настоящим Законом для бывших полицейских, членов их семей, других лиц.
Порядок получения субсидий на коммунальные услуги значительно упрощен, а в бюджете достаточно средств для субсидирования граждан. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил глава Департамента соцполитики КГГА Юрий Крикунов.
Украинцы стали получать сообщения из органов соцзащиты с уведомлениями, что с 1 июля 2015 года их лишают льгот на оплату коммунальных услуг. Отныне они могут обратиться за субсидией и получать ее на общих основаниях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".