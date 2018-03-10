По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.
Адвокат Краснова Андрей Мамалыга в комментарии на одном из телеканалов заявил, что СБУ хочет признать руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов-Крым" Станислава Краснова невменяемым, чтобы закрыть дело.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".