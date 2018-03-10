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    экспертизы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович в письме к Путину не призывал к войне - суд
    13:39 28.09.2017
    726Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.
    Украинский журналист Роман Сущенко в Лефортовском суде Москвы
    Журналисту Сущенко назначили психиатрическую экспертизу - адвокат
    21:26 16.06.2017
    130Задержание украинских журналистов в РФ
    По словам адвоката Марка Фейгина, Роману Сущенко назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза в Институте имени Сербского, она будет проведена в июле.
    Михаил Охендовский
    НАБУ: подтверждена подлинность подписей Охендовского в "амбарной книге" ПР
    02:57 25.12.2016
    657Арест Манафорта: украинский след
    Согласно заявлению НАБУ, на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком.
    Станислав Краснов
    Суд отказался направить Краснова на психологическую экспертизу
    03:32 05.06.2016
    274Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Адвокат Краснова Андрей Мамалыга в комментарии на одном из телеканалов заявил, что СБУ хочет признать руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов-Крым" Станислава Краснова невменяемым, чтобы закрыть дело.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Экспертиза тел погибших в катастрофе в Ростове начнется в воскресенье
    19:49 19.03.2016
    819Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации, в субботу со взлетно-посадочной полосы, где произошла трагедия, собрали все фрагменты тел погибших и отвезли в областной центр судебно-медицинских экспертиз.
    Разгерметизация газопровода с самовоспламенением газового факела в Закарпатской области
    Поврежденную трубу газопровода в Закарпатье отправили на экспертизу
    15:57 02.01.2016
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    Как сообщил в субботу губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, поврежденный участок трубы вырезали и отправили на лабораторный анализ, который и установит окончательную причину аварии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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