Хуже только в аду. О жилье для детей-сирот в Днепре

РИА Новости Украина

Зачастую дети-сироты вынуждены стоять в бесконечных очередях, чтобы получить хоть какое-то жилье от государства. Есть и те, кому удалось пробить стены бюрократии и добиться желаемого. Но в итоге полученное в корне отличается от ожидаемого, пишет Александр Хендрикс для издания "Информатор".

Станислав Бугайчук — сирота. Ему 23 года и он студент Приднепровского энергостроительного техникума. Один из немногих детей-сирот, который смог получить заветное жилье, которое положено ему по закону. Парень обратился в редакцию, чтобы показать, какое жилье он получил от городских властей Днепра.

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Главное — не сдаваться

Общежитие, в котором выдали комнату, находится по улице Леонида Жебунева, 11. Личное пространство тут ограничивается порогом небольшой комнаты. Далее — сплошной кошмар. В туалете можно увидеть остатки чьей-то переработанной организмом еды. В душевой даже и "душа" нет, а установлены обычные старые смесители. В коридоре витает запах чьих-то носков. А вдоль квартир стоит обувь, чтобы не занимала места в маленьких комнатках.

Информатор Общежитие в Днепре по улице Леонида Жебунева, 11

"Тут невозможно жить. Проводка старая. Туалет ужасный. По закону мне должны давать благоустроенное жилье. Здесь были обои, но я их ободрал. В итоге я отказался делать ремонт, так как комната не была изначально благоустроена", — говорит Станислав. Такую комнату ему выделили в прошлом году.

dp.informator.ua Общежитие в Днепре по улице Леонида Жебунева, 11

Недавно Стас нашел несколько квартир, которые никому не принадлежат. Он просит городские власти, чтобы одну из них дали ему. "Я могу ждать всю жизнь — но смысла в этом нет. А есть действующий закон. Почему я должен исполнять ваши законы, если сами их не выполняете?" — обращается Станислав Бугайчук.

dp.informator.ua Общежитие в Днепре по улице Леонида Жебунева, 11

Адвокаты спешат на помощь

В борьбе за свои права Станислав сейчас не один. Ему помогают киевские адвокаты. Александр Трохимец, один из адвокатов, рассказал о ситуации с Бугайчуком: "Такая ситуация неправомерна. Мы подали соответствующие жалобы в городской совет Днепра и уполномоченным по правам человека".

Трохимец рассказал, что они уже получили несколько ответов от горсовета Днепра. А вот уполномоченный по правам человека признал, что такие действия властей нарушают права человека. "С заявлением о нарушении уполномоченный по правам человека уже обратился к Борису Филатову. Если горсовет не устранит нарушения — мы будем обращаться в Административный суд Днепра о признании бездействия городского совета", — сказал Александр Трохимец. Помощь Стасу осуществляется бесплатно, на основании договора правовой помощи ценой в 1 гривну.