Власти Днепропетровской области реквизируют технику на нужды АТО

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Николай Трухин, РИА Новости Украина, Днепропетровск

В Днепропетровске провели секретное совещание по вопросам обороны региона и помощи военным в зоне АТО.

Факт проведения совещания подтвердили сразу несколько источников, как в Днепропетровской областной государственной администрации, так и вне ее.

А вот, о чем конкретно шла речь за закрытыми дверями, участники совещания говорят неохотно. И категорически отказываются называть свои имена и должности.



Нужно скинуться

Как удалось узнать, собирал чиновников заместитель губернатора Геннадий Корбан. На совещание пригласили мэров городов области и глав районных администраций. Разговор был вполне конкретным: до каждого города и района довели разнарядку: сколько единиц техники, материалов должны предоставить по мобилизационному плану.

Участники совещания говорят: Корбан пригрозил тем, кто отказывается помогать армии, — на государственных предприятиях будут меняться руководители, а на частных — собственники.

Так, руководитель одного из районов рассказал: не дожидаясь вводных, район уже передал на нужды армии 17 автомобилей. Причем часть из них предоставили предприятия района. Несколько грузовых "ГАЗелей" купили бизнесмены района, загрузили их водой и продуктами и отправили в зону АТО.

"Предлагал даже легковушки из парка райсовета, но они не пригодились", — сказал чиновник.

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В другом районе весьма деятельным оказался военком. Он лично объезжает предприятия, присматривая пригодную для нужд армии технику. В основном это бортовые грузовики, в которых можно перевозить и людей, и боеприпасы, и провиант.

Забирают технику даже у предприятий-гигантов. Например, у "Интерпайпа", который принадлежит миллиардеру и зятю экс-президента Леонида Кучмы Виктору Пинчуку. Менеджмент предприятия хоть и вздыхает, но "гостям" не отказывает. Отдают даже без расписок в получении. Все понимают: приходят по разнарядке сверху.



Военная тайна

В самой Днепропетровской облгосадминистрации факт проведения данного совещания не комментируют. Не раскрывают здесь и "военную" тайну: сколько человек — бойцов батальонов территориальной обороны финансирует ОГА, сколько техники уже реквизировали у предприятий на нужды армии.

Засекретили даже информацию о том, сколько раненых лечатся в военном госпитале и областной больнице имени Мечникова.

Напомним, закон Украины "О частичной мобилизации" предусматривает возможность передачи для нужд вооруженных сил страны техники, материалов, продуктов питания предприятиями всех форм собственности согласно мобилизационному плану.

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