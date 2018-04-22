На Киевском полумарафоне установили два рекорда

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Два рекорда трассы установлены на Киевском полумарафоне: в женском и мужском забегах победители показали лучшее время в истории, сообщает Xsport.

Украинка Виктория Калюжная с рекордом трассы выиграла Киевский полумарафон-2018. Бегунья из Донецка преодолела дистанцию за 1:13.43,9 часа. Второй финишировала Марион Лима из Кении, третий результат у харьковчанки Юлии Шматенко.

В свою очередь у мужчин полумарафон второй год подряд выиграл эфиопский бегун Анбеса Ленчо, который также обновил рекорд трассы — он пробежал дистанцию за 1:02.53,4 часа. Вторым финишную черту преодолел кениец Николас Макау, третьим стал уроженец Днепра Роман Романенко.

В забеге приняли участие более 11 тысяч бегунов из 52 стран-участниц. Ряд улиц частично перекрывались.

Киевский полумарафон — ежегодное с 2011 года беговое событие. В 2015 году Киевский полумарафон стал полноправным членом Ассоциации международных марафонов (AIMS).