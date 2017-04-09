"Киевский полумарафон" с высоты птичьего полета

Участники пробежали дистанции 2, 5, 10 и 21 км, сообщает "5 канал".

В этом году установили рекорд: участник из Эфиопии пробежал полумарафон за 1:03:00. Изюминкой мероприятия стал семейный забег. Кроме этого, бежали люди с особыми потребностями.

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В марафоне также принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Мэр Киева принял участие в благотворительном забеге "Победители" на дистанции 2 км в поддержку героев социального проекта. Собранные в забеге средства будут направлены на приобретение спортивных протезов для ветеранов и волонтеров АТО.