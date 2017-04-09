наверх
09.04.201719:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Киевский полумарафон" с высоты птичьего полета

    (обновлено: )35
    В столице состоялся традиционный Киевский полумарафон-2017, в котором приняли участие 9000 человек из 48 стран мира разного возраста: от школьников - до пенсионеров.
    Канал "Украинские новости" в Youtube

    Участники пробежали дистанции 2, 5, 10 и 21 км, сообщает "5 канал".

    В этом году установили рекорд: участник из Эфиопии пробежал полумарафон за 1:03:00. Изюминкой мероприятия стал семейный забег. Кроме этого, бежали люди с особыми потребностями.

    Смотрите также: Светомузыкальный фонтан на Майдане Незалежности в Киеве

    В марафоне также принял участие мэр Киева Виталий Кличко. Мэр Киева принял участие в благотворительном забеге "Победители" на дистанции 2 км в поддержку героев социального проекта. Собранные в забеге средства будут направлены на приобретение спортивных протезов для ветеранов и волонтеров АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт произошел у церкви в Египте
    Серия кровавых терактов в Египте
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заграничный паспорт
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"