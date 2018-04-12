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    Стала известна дата возвращения Тайсона Фьюри на ринг

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    По данным СМИ, бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри вернется на ринг 9 июня, бой пройдет в Манчестере. Имя соперника 29-летнего боксера пока не объявлено.
    Тайсон Фьюри
    REUTERS Alex Morton Livepic

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по нескольким престижным версиям британец Тайсон Фьюри возобновит карьеру 9 июня, бой состоится в Манчестере, сообщает Би-би-си.

    Фьюри назвал себя толстой свиньей. Видео
    Видеоканал iFL TV на Youtube
    Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей

    Как отмечается в сообщении, имя соперника 29-летнего боксера пока не объявлено.

    Фьюри в своем последнем бою, в ноябре 2015 года, победил Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

    В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Боксер согласился с двухлетней дисквалификацией, срок которой истек 12 декабря прошлого года. Би-би-си отмечает, что боксерская лицензия Фьюри восстановлена.

    Фьюри одержал 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. В июле 2017 года боксер объявил о завершении профессиональной карьеры, но уже в октябре сообщил, что в 2018 году намерен провести три боя.

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