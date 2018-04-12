Стала известна дата возвращения Тайсона Фьюри на ринг

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по нескольким престижным версиям британец Тайсон Фьюри возобновит карьеру 9 июня, бой состоится в Манчестере, сообщает Би-би-си.

Как отмечается в сообщении, имя соперника 29-летнего боксера пока не объявлено.

Фьюри в своем последнем бою, в ноябре 2015 года, победил Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.

В декабре 2017 года было объявлено, что Фьюри достиг мирового соглашения с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Боксер согласился с двухлетней дисквалификацией, срок которой истек 12 декабря прошлого года. Би-би-си отмечает, что боксерская лицензия Фьюри восстановлена.

Фьюри одержал 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. В июле 2017 года боксер объявил о завершении профессиональной карьеры, но уже в октябре сообщил, что в 2018 году намерен провести три боя.