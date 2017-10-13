Тайсон Фьюри объявил, что в следующем году проведет три боя

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в 2018 году вернется на ринг и проведет три боя.

"Готовлюсь провести в апреле 2018 года великий бой. После будет еще один большой бой летом и еще один — в конце года. Три больших боя в 2018 году", — написал Фьюри в своем Twitter.

На счету Тайсона Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. В своем последнем бою 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. Изначально бой-реванш между Кличко и Фьюри планировалось провести 9 июля в Манчестере, но в конце июня он был отложен до 29 октября из-за травмы лодыжки у Фьюри. В сентябре британский боксер повторно отложил бой-реванш с формулировкой "непригоден к поединку по медицинским показаниям".

В конце сентября-начале октября прошлого года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. В начале октября 28-летний британец в интервью признался, что несколько последних месяцев употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

Тайсон Фьюри отказался от чемпионских поясов, а британский боксерский совет приостановил его лицензию.