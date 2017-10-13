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    Спорт

    Тайсон Фьюри объявил, что в следующем году проведет три боя

    (обновлено: )16
    Скандальный британский боксер заявил, что первый "большой бой" он проведет в апреле 2018 года. Еще два поединка Фьюри намерен провести летом и зимой.
    Тайсон Фьюри
    REUTERS Alex Morton Livepic

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в 2018 году вернется на ринг и проведет три боя.

    "Готовлюсь провести в апреле 2018 года великий бой. После будет еще один большой бой летом и еще один — в конце года. Три больших боя в 2018 году", — написал Фьюри в своем Twitter.

    Тайсон Фьюри пытается перепрыгнуть через забор
    Канал Ultimate Sport Channel в Youtube
    Тайсон Фьюри упал в грязь, пытаясь перепрыгнуть через забор

    На счету Тайсона Фьюри 25 побед (18 — нокаутом) в 25 боях. В своем последнем бою 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. Изначально бой-реванш между Кличко и Фьюри планировалось провести 9 июля в Манчестере, но в конце июня он был отложен до 29 октября из-за травмы лодыжки у Фьюри. В сентябре британский боксер повторно отложил бой-реванш с формулировкой "непригоден к поединку по медицинским показаниям".

    В конце сентября-начале октября прошлого года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. В начале октября 28-летний британец в интервью признался, что несколько последних месяцев употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве. 

    Тайсон Фьюри отказался от чемпионских поясов, а британский боксерский совет приостановил его лицензию

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