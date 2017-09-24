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    Спорт

    Паркер одержал победу над Фьюри в чемпионском поединке за пояс WBO

    (обновлено: )24
    Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего Джозефа Паркера по очкам. Счет судейских записок - 118:110, 118:110, 114:114.
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания. Архивное фото
    REUTERS Andrew Couldridge

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Новозеландец Джозеф Паркер сохранил за собой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, одержав победу над британцем Хьюи Фьюри.

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    facebook.com/WBSuperSeries
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    Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего Паркера по очкам. Счет судейских записок — 118:110, 118:110, 114:114.

    Паркер, в мае защитивший титул WBO в бою с румынским боксером Разваном Кожану, в 24 поединках на профессиональном ринге одержал 24 победы (18 — нокаутом), 23-летний Фьюри (20 побед, 10 — нокаутом) потерпел первое поражение в карьере.

    Ранее на странице Национального олимпийского комитета Украины в соцсети появился яркий промо-ролик к матчу между двумя олимпийскими чемпионами по боксу. Бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря. Известно, что бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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