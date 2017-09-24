Паркер одержал победу над Фьюри в чемпионском поединке за пояс WBO

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Новозеландец Джозеф Паркер сохранил за собой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, одержав победу над британцем Хьюи Фьюри.

Поединок, прошедший в Манчестере, продолжался 12 раундов и завершился победой 25-летнего Паркера по очкам. Счет судейских записок — 118:110, 118:110, 114:114.

Паркер, в мае защитивший титул WBO в бою с румынским боксером Разваном Кожану, в 24 поединках на профессиональном ринге одержал 24 победы (18 — нокаутом), 23-летний Фьюри (20 побед, 10 — нокаутом) потерпел первое поражение в карьере.

Ранее на странице Национального олимпийского комитета Украины в соцсети появился яркий промо-ролик к матчу между двумя олимпийскими чемпионами по боксу. Бой украинского чемпиона мира Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря. Известно, что бой пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".