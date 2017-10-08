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    Тайсон Фьюри захотел боя с Виталием Кличко

    (обновлено: )34
    Как написал на своей странице в соцсети боксер Фьюри, он "хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог предложить мне сложный поединок".
    Тайсон Фьюри
    REUTERS Alex Morton Livepic

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил желание провести поединок с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом боксер написал на соей странице в Twitter.

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    "Хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог предложить мне сложный поединок", — написал британец. 

    Напомним, 46-летний Виталий Кличко проводил последний поединок на профессиональном ринге в 2012 году.

    Фьюри провел последний бой в 2015 году, после этого признался в употреблении наркотиков и объявлял о завершении карьеры.

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