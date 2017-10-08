Тайсон Фьюри захотел боя с Виталием Кличко

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира в супертяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри выразил желание провести поединок с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом боксер написал на соей странице в Twitter.

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"Хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог предложить мне сложный поединок", — написал британец.

Напомним, 46-летний Виталий Кличко проводил последний поединок на профессиональном ринге в 2012 году.

Фьюри провел последний бой в 2015 году, после этого признался в употреблении наркотиков и объявлял о завершении карьеры.