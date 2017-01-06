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Фьюри: я чувствую, что испортил наследие Владимира Кличко

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В своем последнем бою 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко, однако из-за "кокаинового скандала" британский боксер лишился своих титулов.
Виталий Кличко и Тайсон Фьюри после поединка в Дюссельдорфе
REUTERS Kai PfaffenbachLivepic

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Скандальный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его победа над Владимиром Кличко уничтожила легендарную боксерскую историю украинца.

​"Я чувствую, что испортил наследие Владимира Кличко, а сравнивать меня с ним неправильно, так как все знают, что я неуклюжий… Спросите кого угодно", – написал Фьюри в своем Twitter.

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В своем последнем бою 28 ноября 2015 года в немецком Дюссельдорфе Фьюри одержал победу над украинцем Владимиром Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF. Изначально бой-реванш между Кличко и Фьюри планировалось провести 9 июля в Манчестере, но в конце июня он был отложен до 29 октября из-за травмы лодыжки у Фьюри. В сентябре британский боксер повторно отложил бой-реванш с формулировкой "непригоден к поединку по медицинским показаниям".

В конце сентября-начале октября стало известно, что две допинг-пробы Фьюри — от 21 и 22 сентября — дали положительный результат на кокаин. В начале октября 28-летний британец в интервью признался, что несколько последних месяцев употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве. По мнению психолога Фьюри, он сможет вернуться на ринг в феврале или марте 2017 года. 

Вскоре Тайсон Фьюри отказался от чемпионских поясов, а британский боксерский совет приостановил его лицензию

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