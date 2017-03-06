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    Спорт

    Фьюри объявил, что вернется на ринг 13 мая

    Тема:

    Первое за 11 лет поражение Владимира Кличко (55)

    (обновлено: )35
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри сообщил в соцсетях, что возвращение на ринг произойдет 13 мая, в настоящее время ведется работа над поиском соперника.
    Тайсон Фьюри
    REUTERS Alex Morton Livepic

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри заявил, что вернется на ринг 13 мая, но соперник пока не определен.

    Тайсон Фьюри пытается перепрыгнуть через забор
    Канал Ultimate Sport Channel в Youtube
    Тайсон Фьюри упал в грязь, пытаясь перепрыгнуть через забор

    Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

    В конце сентября-начале октября 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

    "Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями", — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

    ​Британец ранее заявлял, что уже не вернется на ринг, но неоднократно менял свое мнение.

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