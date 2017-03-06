Фьюри объявил, что вернется на ринг 13 мая

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри заявил, что вернется на ринг 13 мая, но соперник пока не определен.

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

В конце сентября-начале октября 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет 13 октября временно приостановил лицензию 28-летнего спортсмена до завершения допингового расследования.

"Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями", — написал Фьюри в своем микроблоге в Twitter.

​Британец ранее заявлял, что уже не вернется на ринг, но неоднократно менял свое мнение.