Украинским спортсменам увеличили призовые за медали на ОИ в Южной Корее

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее получат дополнительные премиальные.

Согласно меморандума, подписанного между Министерством молодежи и спорта Украины и одной из крупных букмекерских контор, бронзовые призеры получат по 150 000 грн, серебряные — по 300 000 грн, а за золото премия составит 500 000 грн, сообщают Вести.

Призовые от государства не изменились с прошлой летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро: "золото" — 125 тысяч долларов, "серебро" — 80 тысяч долларов, "бронза" — 55 тысяч долларов.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Во вторник, 23 января, сборная Украины отправилась в Южную Корею, где 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.