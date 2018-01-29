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    Украинским спортсменам увеличили призовые за медали на ОИ в Южной Корее

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    Как сообщили в Министерстве спорта, украинские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее получат дополнительную мотивацию в борьбе за медали.
    В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады
    facebook.com/PyeongChang2018

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены на Олимпиаде в Южной Корее получат дополнительные премиальные. 

    Церемония проводов Национальной сборной Украины на XXІІI зимние Олимпийские Игры-2018
    Facebook Bogdan Bortakov
    Презентация новой формы олимпийской сборной Украины

    Согласно меморандума, подписанного между Министерством молодежи и спорта Украины и одной из крупных букмекерских контор, бронзовые призеры получат по 150 000 грн, серебряные — по 300 000 грн, а за золото премия составит 500 000 грн, сообщают Вести.

    Призовые от государства не изменились с прошлой летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро: "золото" — 125 тысяч долларов, "серебро" — 80 тысяч долларов, "бронза" — 55 тысяч долларов.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

    Во вторник, 23 января, сборная Украины отправилась в Южную Корею, где 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.

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