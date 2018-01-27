Украинец завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинец Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в немецком Хайденхаме.
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Украинский спортсмен завоевал "серебро" в одиночном разряде, уступив в финале представителю Японии Казуясу Минобе — 13:15.
Бронзовые награды получили россиянин Вадим Анохин и итальянец Габриэль Чимини.
Украинский фехтовальщик Богдан Никишин (крайний слева)
Ранее сообщалось, что МОК запретил российским спортсменам показывать символику РФ на Играх-2018.