наверх
27.01.201803:15
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинец завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию

    (обновлено: )1311
    Украинский спортсмен Богдан Никишин завоевал "серебро" в одиночном разряде, уступив в финале представителю Японии Казуясу Минобе - 13:15.
    Украинский фехтовальщик Богдан Никишин
    Facebook Національна федерація фехтування України

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинец Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в немецком Хайденхаме.

    Смотрите также: "Золотое" выступление украинки Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию

    Украинский спортсмен завоевал "серебро" в одиночном разряде, уступив в финале представителю Японии Казуясу Минобе — 13:15.

    Бронзовые награды получили россиянин Вадим Анохин и итальянец Габриэль Чимини.

    Facebook Національна федерація фехтування України
    Украинский фехтовальщик Богдан Никишин (крайний слева)

    Ранее сообщалось, что МОК запретил российским спортсменам показывать символику РФ на Играх-2018. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча Петра Порошенко и Рекса Тиллерсона в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает