Украинец завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинец Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в немецком Хайденхаме.

Смотрите также: "Золотое" выступление украинки Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию

Украинский спортсмен завоевал "серебро" в одиночном разряде, уступив в финале представителю Японии Казуясу Минобе — 13:15.

Бронзовые награды получили россиянин Вадим Анохин и итальянец Габриэль Чимини.

Facebook Національна федерація фехтування України Украинский фехтовальщик Богдан Никишин (крайний слева)

Ранее сообщалось, что МОК запретил российским спортсменам показывать символику РФ на Играх-2018.