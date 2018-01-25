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    Тренер немецкого клуба во время матча перенес инфаркт

    (обновлено: )96
    Главный тренер клуба второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" Жефф Штрассе так волновался во время матча, что заработал сердечный приступ.
    Наставник клуба второй Бундеслиги Кайзерслаутена Жефф Штрассер
    @Rote_Teufel

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Главный тренер клуба второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" Жефф Штрассер перенес сердечный приступ во время матча 19-го тура второго дивизиона чемпионата Германии.

    У него был диагностирован инфаркт. Штрассера экстренно госпитализировали прямо во время матча.

    "Уважаемые поклонники Кайзерслаутерна, как вы, наверное, заметили выездная игра в Дармштадте отменена. Причина – медицинский инцидент. Наш главный тренер Жефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем", – сообщил клуб в своем Twitter.Liebe FCK-Fans,

    Ранее сообщалось, что клуб Украинской Премьер-Лиги "Верес" (Ровно) принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Юрием Виртом.

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