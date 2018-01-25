Тренер немецкого клуба во время матча перенес инфаркт

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Главный тренер клуба второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" Жефф Штрассер перенес сердечный приступ во время матча 19-го тура второго дивизиона чемпионата Германии.

У него был диагностирован инфаркт. Штрассера экстренно госпитализировали прямо во время матча.

"Уважаемые поклонники Кайзерслаутерна, как вы, наверное, заметили выездная игра в Дармштадте отменена. Причина – медицинский инцидент. Наш главный тренер Жефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем", – сообщил клуб в своем Twitter.Liebe FCK-Fans,



wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist das Auswärtsspiel in Darmstadt abgebrochen worden. Grund ist ein medizinischer Zwischenfall.

Unser Cheftrainer Jeff Strasser ist gerade zur Kontrolle auf dem Weg ins Krankenhaus. — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 24 января 2018 г.

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