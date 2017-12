КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Английский тренер Рой Ходжсон случайно встретил на футбольном поле своего "двойника". Встреча произошла перед матчем премьер-лиги между командами "Кристал Пэлас" и "Суонси". Один из стюардов оказался очень похож на Ходжсона.

Мужчины улыбнулись друг другу, обменялись рукопожатиями и даже сфотографировались вместе.

Видео с ними опубликовал официальный аккаунт клуба Суонси".

When Roy Hodgson met Roy Hodgson at the Liberty Stadium… 😂 pic.twitter.com/2MdAlXffjc