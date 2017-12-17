Украинец Беринчик завоевал первый титул на профи-ринге

КИЕВ, 17 дек — РИА Новости Украина. Украинский боксер Денис Беринчик (8-0-0, 4 KO) стал обладателем первого в своей карьере титула WBO Orienta.

Он победил филиппинца Аллана Валлеспина (11-1-0, 8 КО) техническим нокаутом в шестом раунде.

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Бой состоялся на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в Броварах возле Киева в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Выход Беринчика на ринг:

Бой украинца:

​Отменим, Беринчик провел первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Ранее чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.