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    Украинец Беринчик завоевал первый титул на профи-ринге

    (обновлено: )96
    Бой состоялся на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в Броварах возле Киева. Денис Беринчик провел первый титульный поединок в профессиональной карьере и одержал победу техническим нокаутом.
    Украинский боксер Денис Беринчик
    facebook.com/K2Ukraine

    КИЕВ, 17 дек — РИА Новости Украина. Украинский боксер Денис Беринчик (8-0-0, 4 KO) стал обладателем первого в своей карьере титула WBO Orienta.

    Он победил филиппинца Аллана Валлеспина (11-1-0, 8 КО) техническим нокаутом в шестом раунде.

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    Бой состоялся на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в Броварах возле Киева в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

    Выход Беринчика на ринг:

    Бой украинца:

    ​Отменим, Беринчик провел первый титульный поединок в профессиональной карьере.

    Ранее чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

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