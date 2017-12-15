Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером мира

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

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По итогам голосования украинец набрал 102 балла, сумев обойти Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда. В топ-10 также находятся Сауль Альварес, Кит Турман, Эррол Спенс, Майки Гарсия, Сергей Ковалев, Наоя Иноуэ и Дионтей Уайлдер.

ESPN Рейтинг лучших боксеров по версии ESPN

Напомним, в ночь на 10 декабря Ломаченко одержал победу в Нью-Йорке, заставив капитулировать после шестого раунда кубинца Гильермо Ригондо. Позже выяснилось, что Ригондо симулировал травму руки в поединке против Ломаченко.

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