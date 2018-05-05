Синоптики предупреждают о смене погоды в субботу

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 5 мая, в Украине в западных, днем и в Житомирской области местами кратковременный дождь, гроза, во время гроз отдельные порывы ветра 15-18 м / с, сообщает Гидрометцентрн.

На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 11-16 °, на Сумщине, Луганщине и в Карпатах местами 7-10 °; днем 27-32 °, на побережье морей и крайнем западе страны местами 20-25 °, на высокогорье Карпат 15-18 °.

В Киеве без осадков.

Температура ночью 14-16 ° тепла, днем около 30 °.

Український гідрометцентр Карта погоды на 5 мая

Ранее сообщалось, что один человек погиб, почти 200 тысяч домов остались без электроэнергии в результате сильного ветра в южной области канадской провинции Онтарио.