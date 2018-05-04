Откуда берется аномальная погода и температурные рекорды

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Погода в Киеве взялась за рекорды. После долгой и холодной зимы в конце апреля – начале мая наступило настоящее лето. Максимальная отметка на термометрах города в среду, 2 мая, показала 30,0°С – это повторение показателя 1934 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Второго мая впервые после 29 декабря 2017 года в столице превышены все температурные рекорды, – отметили в обсерватории. – В этой связи среднесуточная температура превысила на 0,1°С предыдущее историческое значение того же 1934 года. Она составила +22,8°С, что на 10,6°С выше климатической нормы для этой даты".

Еще один рекорд погода установила в темное время суток: ночь на 2 мая в столице оказалась рекордно теплой за всю историю наблюдений. Столбик термометра в самый холодный момент показывал +15,7°С.

В четверг и пятницу жара в столице сохранялась. По прогнозам синоптиков, относительно "похолодает" с понедельника, 7 мая – воздух днем прогреется до 23 градусов.

Люди в зоне риска и опасные кондиционеры

Но рекордная жара не только удивила горожан, но и прибавила им проблем. Организм большинства людей просто не успел адаптироваться, что может привести к изменению давления и даже вызвать гипертонический криз. Об этом рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

Кроме этого, предупреждает врач, может нарушиться ритм работы сердца, возникнуть аритмия или даже инсульт либо инфаркт.

В зоне риска – люди, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающие от диабета и люди, выздоровевшие после тяжелых заболеваний, истощенные физически и психически.

Не стоит также излишне рассчитывать на кондиционеры, говорит Стойка.

"Опасность кондиционеров в том, что человек вспотел, приходит, садится или ложится под кондиционер и может заснуть. Или не почувствовать, как переохладился. И это может быть и воспаление, в том числе воспаление нервов, и радикулиты, и тяжелые ангины бывают, простуды, бронхиты", – сообщил главврач.

Как защититься: советы эксперта

Жара — это определенная нагрузка на организм, который теряет и воду, и микроэлементы (калий и магний), что может привести к сгущению крови, рассказывает директор Центра экстренной медицинской помощи Анатолий Вершигора. При этом могут образоваться тромбы, может случиться инфаркт или инсульт, поэтому жара способна навредить в первую очередь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Уберечь себя от опасности можно, если надевать на улицу светлую свободную одежду, брать воду, шляпу и стараться поменьше находиться под солнцем, делится советами Вершигора.

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"И обязателен питьевой режим: в течение дня выпивать 1,5-2,5 литра воды. Это не обязательно должны быть сладкие напитки, но они должны быть нормальной температуры, ни в коем случае не холодные. … И если кто-то отдыхает, то лучше с 11 часов до 17 на солнце не быть. Нам непонятно, почему на субботу-воскресенье какие-то массовые собрания обязательно назначают, когда жара в разгаре, когда людям может быть плохо, проводятся всякие марафоны, всякие действа. Желательно их провести до 10-11 утра, или уже после 18 часов", – подчеркнул эксперт.

Помимо этого он рекомендует не есть высококалорийную пищу, так как это большая нагрузка на организм: "Желательно, чтобы это была растительная пища, молочные продукты, ну а переходить на ночное питание я бы не советовал, просто рекомендовал бы есть чаще и меньшее количество в течение дня, чтобы не было нагрузки на организм".

Дальше – жарче

Но нынешняя жара – только начало, предупреждают синоптики. С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

В июне температура воздуха будет выше нормы на 1-1,5 градуса на всей территории страны. В июле ожидается аналогичная ситуация, только на Прикарпатье это отклонение будет еще большим – жарче нормы на 2-2,5 градуса. В августе жарче всего будет в западных областях, на остальной территории страны – до 1,5 градусов выше нормы.

Кульбида рассказал, что и апрель в большинстве областей Украины стал самым теплым за весь период регулярных наблюдений (который насчитывает от 80 до 150 лет), температура превысила норму на 5-6 градусов.