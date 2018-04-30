Норвежец пытался на бочках проплыть из Украины в Румынию

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Норвегии, который пытался на пластиковых бочках пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС", — говорится в сообщении.

Указывается, что иностранца задержали в воскресенье на берегу реки Дунай.

dpsu.gov.ua Норвежец пытался на бочках попасть из Украины в Румынию по реке

Согласно сообщению, при проверке документов выяснилось, что иностранец превысил сроки пребывания на территории Украины, также у него обнаружили почти 130 таблеток с наркосодержащим веществом.

Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины, его судьбу решит суд.

Ранее пограничники сообщили, что нашли тайник с 3000 патронов в Донбассе. Кроме того, в Харьковской области на КПП "Гоптовка" на границе с Россией был задержан гражданин Украины, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро в носках.