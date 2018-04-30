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    Норвежец пытался на бочках проплыть из Украины в Румынию

    (обновлено: )13101
    Украинские пограничники задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу. Выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины, у него также обнаружили почти 130 таблеток с наркосодержащим веществом.
    Норвежец пытался на бочках попасть из Украины в Румынию по реке
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в Одесской области гражданина Норвегии, который пытался на пластиковых бочках пересечь украинско-румынскую границу по реке Дунай, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу… Интересным фактом является то, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек. Горе-путешественник объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС", — говорится в сообщении.

    Указывается, что иностранца задержали в воскресенье на берегу реки Дунай.

    dpsu.gov.ua
    Норвежец пытался на бочках попасть из Украины в Румынию по реке

    Согласно сообщению, при проверке документов выяснилось, что иностранец превысил сроки пребывания на территории Украины, также у него обнаружили почти 130 таблеток с наркосодержащим веществом.

    Пограничники составили процессуальные документы на гражданина Норвегии за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины, его судьбу решит суд.

    Ранее пограничники сообщили, что нашли тайник с 3000 патронов в Донбассе. Кроме того, в Харьковской области на КПП "Гоптовка" на границе с Россией был задержан гражданин Украины, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро в носках.

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