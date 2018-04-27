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    Общество

    В Запорожье придумали, как бороться с граффити

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    Нижнюю часть Дворца детско-юношеского творчества в Запорожье покрасили в цвета флага Украины. Так местное руководство решило бороться с граффити на стенах здания.
    Дворец детско-юношеского творчества в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во Дворце детско-юношеского творчества в Запорожье нашли способ, как избавиться от граффити на стенах — нижнюю часть стен здания покрасили в цвета государственного флага, пишет местное издание 061.

    Директор учреждения Людмила Маринюк сообщила, что это "не лучшее дизайнерское решение", но оно работает. 

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    "Пока еще никто ничего не написал поверх флага", — говорится в сообщении.

    061.ua
    Дворец детско-юношеского творчества в Запорожье

    Осенью вандалы разрисовали стены Центра детско-юношеского творчества, оставив на стенах рисунки с нацистской символикой. Позже ученики учреждения зарисовали надписи пейзажами.

    Ранее появилось видео, на котором многочисленная группа молодых людей, часть из которых была в балаклавах, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, задействовав кран торможения, и раскрасила его.

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