В Запорожье придумали, как бороться с граффити

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Во Дворце детско-юношеского творчества в Запорожье нашли способ, как избавиться от граффити на стенах — нижнюю часть стен здания покрасили в цвета государственного флага, пишет местное издание 061.

Директор учреждения Людмила Маринюк сообщила, что это "не лучшее дизайнерское решение", но оно работает.

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"Пока еще никто ничего не написал поверх флага", — говорится в сообщении.

061.ua Дворец детско-юношеского творчества в Запорожье

Осенью вандалы разрисовали стены Центра детско-юношеского творчества, оставив на стенах рисунки с нацистской символикой. Позже ученики учреждения зарисовали надписи пейзажами.

Ранее появилось видео, на котором многочисленная группа молодых людей, часть из которых была в балаклавах, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, задействовав кран торможения, и раскрасила его.