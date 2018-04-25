Синоптики сообщили, в каких областях похолодает из-за дождя

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 26 апреля, в западных, Полтавской, Харьковской, ночью и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и Прикарпатье днем ​​умеренные дожди, местами с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 10-15 °; днем в западных, северных областях и на побережье морей 18-23 ° (на крайнем западе страны местами 14-17 °), на остальной территории 24-28 °.

В Киеве ближайшей ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков.

Температура ночью 13-15 °, днем ​​20-22 °.

meteo.gov.ua Карта погоды на 26 апреля

Ранее сообщалось, что теплая погода ожидается в Украине на майские праздники, местами грозы.