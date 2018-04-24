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    Пранкер Вольнов стал спикером "Миротворца"

    (обновлено: )23
    Украинский пранкер Евгений Вольнов
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Официальным спикером "Центра Миротворец" по отдельным вопросам на общественных началах стал пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков).

    "В связи с реорганизацией, направленной на улучшение и расширение коммуникаций с общественностью, в Центре Миротворец появился официальный спикер по отдельным вопросам (на общественных началах). Мы долго искали специалиста, который подошел бы нам на эту должность, был эрудированным, обладал чувством юмора и такта, умел общаться с аудиторией. И такой человек нашелся", — сообщает "Миротворец".

    myrotvorets.center
    Пранкер Евгений Вольнов

    В задачи спикера Вольнова входит разъяснение общественности роли и назначения "Центра Миротворец", популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности.

    Ранее СК России сообщил, что завел уголовное дело по статье "возбуждение ненависти или вражды" в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, Вольнова обещали объявить в розыск. Представитель Службы безопасности Украины сообщила, что страна не выдаст Вольнова России, так как это не предусмотрено украинским законодательством.

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