Трагедия в одесском лагере "Виктория": виновной дали условный срок

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Воспитательница сгоревшего в Одессе детского лагеря "Виктория" Наталия Цокур признана в виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, такой приговор Киевский районный суд города вынес во вторник.

"Воспитательницу лагеря Наталью Цокур (Янчик), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Ее приговорили к трем годам лишения свободы. Кроме того, женщине на два года запретили занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность. От отбывания наказания воспитателя освободили с двухлетним испытательным сроком", — передает Думская.net из зала суда.

Свою вину на суде воспитательница полностью признала, представителя обвинения на изоляции ее от общества не настаивал.

Кроме Цокур, к уголовной ответственности по делу о пожаре в "Виктории" привлекаются директор лагеря Петрос Саркисян, бывшего вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Одессый Валерий Дяченко и инспекторы этого подразделения.