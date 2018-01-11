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    Ужасы одесского лагеря "Виктория": появились данные экспертизы

    (обновлено: )22010
    Спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила, что в числе версий трагедии - занесение огня извне, разогретый предмет, возникновение пожара от открытого огня, короткое замыкание электрооборудования.
    Пожар в одесском лагере Виктория
    timer-odessa.net

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Следствие получило результаты пожарно-технической экспертизы сгоревшего спального корпуса детского лагеря "Виктория" в Одессе, где в сентябре прошлого года погибли три девочки, сообщает "Думская".

    По словам специалистов, пожар был настолько сильным, что почти все свидетельства просто сгорели и точную причину установить невозможно.

    Первые секунды пожара в детском лагере Виктория
    Народный хореографический коллектив "Адель"
    В сеть попали первые секунды пожара в детском лагере "Виктория"

    "(Версии) — это занесение огня извне, то есть поджог, вторая версия – разогретый предмет (например, кипятильник худрука хореографического коллектива Татьяны Егоровой — Ред.). Третья – возникновение пожара от открытого огня (например, свечи — Ред.), четвертая — короткое замыкание электрооборудования", — заявила изданию спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.

    Ранее назывались три предварительных версии пожара: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов. Позже возможность намеренного поджога исключили.

    Расследование проводится в трех основных направлениях, которые не исключают друг друга: служебная халатность чиновников и спасателей, возможные махинации при реконструкции лагеря и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель детей. В деле 85 томов. Директор "Виктории" Петрос Сарксиян — единственный фигурант, который содержится в СИЗО.

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