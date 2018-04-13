В Украине запретили аналог "Но-шпы"

GARO/PHANIE/EAST NEWS

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на серию препарата "Но-Х-Ша", который является аналогом популярной "Но-шпы", сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Украина после медреформы: страна эпидемий с рекордной смертностью

Сообщается, что Госслужба ввела полный запрет на серию 170714 – лекарства на основе дротаверина "Но-Х-ша": раствор для инъекций, 20 мг/мл по 2 мл в ампуле, 5 ампул в пачке из картона производства АО "Лекхим-Харьков".

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Запрет лекарств в Украине

Препарат запретили после сообщения от представительства ведомства в Донецкой области – в обращении выявлена серия лекарственного средства с нанесенным на упаковку регистрационным номером Б-250-95 № 05314 с инструкцией для применения, предназначенной для Республики Узбекистан.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Запрет лекарств в Украине

У препарата также отсутствовал сертификат качества от производителя, а срок годности медикамента закончился еще 1 июля 2017 года. Продолжаются мероприятия по изъятию препарата из обращения.

Напомним, в ноябре в Украине ввели в Украине запрет на инъекционный препарат "Но-шпа".