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    Общество

    В Украине запретили аналог "Но-шпы"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (340)

    (обновлено: )91
    Запрет обусловлен выявлением в обращении серии лекарственного средства с нанесенным на упаковку регистрационным номером Б-250-95 № 05314 с инструкцией для применения, предназначенной для Республики Узбекистан.
    Шприц и таблетки. Архивное фото
    GARO/PHANIE/EAST NEWS

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела полный запрет на серию препарата "Но-Х-Ша", который является аналогом популярной "Но-шпы", сообщает пресс-служба ведомства.

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    Сообщается, что Госслужба ввела полный запрет на серию 170714 – лекарства на основе дротаверина "Но-Х-ша": раствор для инъекций, 20 мг/мл по 2 мл в ампуле, 5 ампул в пачке из картона производства АО "Лекхим-Харьков".

    Препарат запретили после сообщения от представительства ведомства в Донецкой области – в обращении выявлена серия лекарственного средства с нанесенным на упаковку регистрационным номером Б-250-95 № 05314 с инструкцией для применения, предназначенной для Республики Узбекистан.

    У препарата также отсутствовал сертификат качества от производителя, а срок годности медикамента закончился еще 1 июля 2017 года. Продолжаются мероприятия по изъятию препарата из обращения.

    Напомним, в ноябре в Украине ввели в Украине запрет на инъекционный препарат "Но-шпа". 

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