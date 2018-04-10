Названо местонахождение членов экипажа судна "Норд"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Члены экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" находятся в главном управлении СБ Украины в Херсоне и дают показания, сообщила во вторник пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан "Норда" был освобожден из СИЗО Херсона.

"Члены экипажа сейчас находятся в главном управлении СБУ АРК Крым (в Херсоне — ред.), где также дают свои показания, как по этому уголовному производству, так и по другим", — сказала Тихончик в комментарии телеканалу "112 Украина".

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").