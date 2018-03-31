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31.03.201808:38
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    Общество

    В последний день марта в Украине резко потеплеет

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    По информации Украинского гидрометцентра, в субботу температура ночью 0-5 ° тепла, днем ​​10-15 °, на Закарпатье и в Крыму до 18 °.
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    Любовь Клименко, facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 31 марта, в Украине в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на Львовщине и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр.

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    На остальной территории без осадков.

    Ночью и утром на дорогах северо-восточной части местами гололедица, в Карпатах и ​​на юге страны местами туман.

    Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м / с.

    Температура ночью 0-5 ° тепла, днем ​​10-15 °, на Закарпатье и в Крыму до 18 °; в восточных и Сумской областях ночью около 0 °, днем ​​6-11 ° тепла.

    31 марта в Киеве небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем ​​12-14 °.

    Погода в начале апреля обещает быть довольно теплой, сообщает meteoprog.ua.

    Напомним, по прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы.

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