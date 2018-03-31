В последний день марта в Украине резко потеплеет

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 31 марта, в Украине в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на Львовщине и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр.
На остальной территории без осадков.
Ночью и утром на дорогах северо-восточной части местами гололедица, в Карпатах и на юге страны местами туман.
Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 10-15 °, на Закарпатье и в Крыму до 18 °; в восточных и Сумской областях ночью около 0 °, днем 6-11 ° тепла.
31 марта в Киеве небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 12-14 °.
Погода в начале апреля обещает быть довольно теплой, сообщает meteoprog.ua.
Напомним, по прогнозам зарубежных метеослужб, мощный атлантический циклон начал отступать и погода в апреле будет в пределах климатической нормы.