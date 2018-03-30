Избраны члены Совета общественного контроля при Госбюро расследований

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Пятницу избрали членов в Совет общественного контроля при Государственном бюро расследований (ГБР), сообщает экс-прокурор, менеджер группы "Реформа органов правопорядка" РПР, StateWatch Владимир Петраковский в комментарии "Украинской правде".

Всего утвердили 15 человек, среди них: Ростислав Попович — 32 голосов, Василий Апасов — 27 голосов, Ярослав Романенко —37 голосов, Максим Болдин — 39 голосов, Ростислав Дмитрусь — 41 голосов, Максим Марчук — 35 голосов, Игорь Проценко — 33 голосов, Наталья Мамченко — 41 голосов, Анатолий Свирид — 29 голосов, Александр Вольвак — 31 голосов, Сергей Иванов — 30 голосов, Денис Колесников — 31 голосов, Надежда Коренная — 31 голосов, Екатерина Кувита — 22 голосов, Анна Колесник — 22 голосов.

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Петраковский также сообщил, что во время голосования и подсчета голосов не было критических нарушений, однако он обратил внимание на некий "тренд" во время голосования.

"Наблюдался четкий тренд — формировались группы, которые голосовали друг за друга и из-за этого был большой отрыв", — отметил он.

Кроме того был еще один инцидент при подсчете голосов, в результате которого выбыл один из кандидатов, который получил 19 голосов. По словам Петраковского, этот человек "просто ушел", поскольку, по его мнению, "все слишком долго продолжалось".

Из-за этого инцидента члены избирательной комиссии написали особое мнение. В нем они заявляют, что подсчет голосов был не совсем корректен, отметил Петраковский.

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Напомним, эксперты и нардепы ранее сообщали, что власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей. Также высказывались опасения о потере большого количества следственных данных.

Как известно ГБР возглавил Роман Труба.