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    Общество

    Неожиданно. В Киеве в посылке с китайскими документами нашли 205 бриллиантов

    (обновлено: )153
    Как сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме.
    В Киеве в посылке с китайскими документами обнаружили более 200 бриллиантов
    kyiv.sfs.gov.ua/

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники таможни в Киеве нашли в экспресс-посылке с китайскими документами 205 бриллиантов, сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

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    "Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Несвойственное для документов вложение, таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины", – говорится в сообщении.

    Cогласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами, их стоимость, чистоту и качество огранки установят эксперты-геммологи.

    На данный момент продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

    kyiv.sfs.gov.ua
    В Киеве в посылке с китайскими документами обнаружили более 200 бриллиантов

    Ранее гражданин Иордании попытался совершить ограбление ювелирного магазина в Гонконге, в ходе которого, предположительно, проглотил девять бриллиантов стоимостью в 6 миллионов долларов.

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