наверх
27.03.201823:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Общество

    Даже не смешно. В Украину идут мокрый снег и заморозки

    29822
    По информации Укргидрометцентра, 28 марта в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина.  В Украине в среду местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, которые несут в Украину атмосферные фронты циклона, а на дорогах снова гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.

    "28 марта в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с", — говорится в сообщении.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды в Украине на среду

    Смотрите также: "Снег тает вместе с асфальтом". Во что превратились киевские дороги после зимы

    Ранее сообщалось, что в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Так, на севере страны после ночной температуры в минус 12, днем будет до 2 градусов тепла, солнечно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сотрудник торгового центра "Зимняя вишня", отвечавший за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ, Александр Никитин в Заводском районном суде в Кемерове
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг США и флаг России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    В Запорожье мурал Савченко завесили плакатом
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?