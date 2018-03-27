Даже не смешно. В Украину идут мокрый снег и заморозки

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Украине в среду местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, которые несут в Украину атмосферные фронты циклона, а на дорогах снова гололедица, сообщает Украинский гидрометцентр.

"28 марта в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах северо-восточной половины страны местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с", — говорится в сообщении.

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине на среду

Смотрите также: "Снег тает вместе с асфальтом". Во что превратились киевские дороги после зимы

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Так, на севере страны после ночной температуры в минус 12, днем будет до 2 градусов тепла, солнечно.