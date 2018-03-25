Синоптики сделали оптимистичный прогноз на начало недели

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 марта, в Украине без осадков, лишь днем в Одесской области умеренный, в Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в Украине местами туман, на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м / с.

Температура ночью 4-9 ° мороза, в восточных, центральных областях и в Карпатах местами 11-13 ° мороза; днем 4-9 ° тепла, на севере Левобережья местами 0-3 ° тепла.

В понедельник в Киеве без осадков, ночью и утром на дорогах скользко. Температура ночью 4-6 ° мороза, днем 6-8 ° тепла.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 26 марта

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в большинстве областей Украины вскоре ожидается температура воздуха от 8 до 16 градусов тепла