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    Общество

    Синоптики обещают резкое потепление

    (обновлено: )12210
    По данным Гидрометцентра, "на следующей неделе уже можно говорить, что тепло будет более интенсивным, уже ночные температуры перейдут на положительные значения".
    Весна. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. 

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    В большинстве областей Украины вскоре ожидается температура воздуха от 8 до 16 градусов тепла, сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

    "На следующей неделе уже можно говорить, что тепло будет более интенсивным, уже ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла к концу недели", — сообщили в гидрометцентре, передает УНН.

    Между тем, в ближайшие дни в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью еще будет минусовой, 8-14 градусов мороза в большинстве областей, дневная — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге и западе может быть уже до 8 тепла.

    Напомним, несмотря на 20-е числа марта в Украине все эти дни было прохладно и шел снег.

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