Синоптики обещают резкое потепление

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина.

В большинстве областей Украины вскоре ожидается температура воздуха от 8 до 16 градусов тепла, сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"На следующей неделе уже можно говорить, что тепло будет более интенсивным, уже ночные температуры перейдут на положительные значения, и дневная температура также уже будет в большинстве областей 8-14 тепла, до 15-16 тепла к концу недели", — сообщили в гидрометцентре, передает УНН.

Между тем, в ближайшие дни в южных и центральных областях могут быть осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью еще будет минусовой, 8-14 градусов мороза в большинстве областей, дневная — от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юге и западе может быть уже до 8 тепла.

Напомним, несмотря на 20-е числа марта в Украине все эти дни было прохладно и шел снег.