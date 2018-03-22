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    Общество

    Во Львове утвердили даты, когда можно вывешивать флаг ОУН

    (обновлено: )14203
    Согласно решению горсовета Львова, в городе будет вывешиваться красно-черный флаг ОУН-УПА на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с сине-желтым.
    Охрана Львовского горсовета усилена бойцом в форме УПА
    Фото Владислава Якушева

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Львовский городской совет утвердил памятные даты, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный флаг ОУН-УПА.

    За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов, сообщает пресс-служба горсовета Львова.

    "Флаг национально-освободительной борьбы украинского народа вывешивать на флагштоках у городского совета и у районных администраций города рядом с сине-желтым", — сообщает горсовет.

    Это компромиссное решение поддержано всеми депутатами Львовского городского совета.

    Согласно постановлению, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также будет рекомендовано вывешивать рядом с государственным флагом Украины красно-черный флаг.

    city-adm.lviv.ua
    Даты, когда во Львове разрешено вывешивать красно-черный флаг

    Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

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