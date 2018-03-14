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    Общество

    МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова

    (обновлено: )10804
    На сайте МВД сообщается, что Тюрин имеет "статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры". По данным МВД, он исчез 10 октября 2017.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. МВД Украины объявило в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД в разделе розыск.

    Владимир Тюрин. Архивное фото
    "Прайм Крайм"
    Испанский след предпринимателя Тюрина: Deutsche Welle об убийстве Вороненкова

    На сайте МВД сообщается, что Тюрин имеет "статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры". По данным МВД, он исчез 10 октября 2017. Обвиняется в "умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц".

    Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. 

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