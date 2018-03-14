МВД объявило в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. МВД Украины объявило в розыск предпринимателя Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Соответствующая информация была размещена на сайте МВД в разделе розыск.

На сайте МВД сообщается, что Тюрин имеет "статус лица, скрывающегося от органов прокуратуры". По данным МВД, он исчез 10 октября 2017. Обвиняется в "умышленном убийстве из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц".

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.