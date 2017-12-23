США ввели санкции против подозреваемого в организации убийства Вороненкова

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Министерство финансов США внесло в санкционный список четырех россиян, среди которых — Алимжан Тохтахунов, еще по шести сделал уточнения, следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В числе тех, к кому применены санкции, также указаны две компании из РФ.

Данные действия Минфина США направлены на транснациональную преступную организацию и воров в законе, уточняется в документах.

"Сегодня департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США (ОФАК) внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе", — отмечается в релизе ведомства.

Читайте также: Стынет кровь. Украина, наши дни: расстрелы, взрывы, криминальные войны

Там же говорится, что "это действие вводит запрет гражданам США совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США".

В список за действия "по указанию преступной организации или от ее имени" внесены Захар Калашов, Василий Кристофоров, Кочубек Калбаев, Лаша Шуханашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин.

"Прайм Крайм" Владимир Тюрин. Архивное фото

За предоставление материальной или юридической поддержки в список попали: Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов, Рубен Татулян, а так же отель "Весна" и "Новый век медиа".

Отметим, попавший в санкционный список Владимир Тюрин проходит по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Генпрокуратура Украины считает Тюрина организатором преступления.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Читайте также: Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.