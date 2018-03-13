Реку Ингулец в Херсонской области отравили химикаты

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В реке Ингулец Херсонской области зафиксировано превышение количества хлоридов и сульфатов до 8-11 раз.

ecoinspekcia.ks.ua Мониторинг реки Ингулец

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Херсонской области.

"Последние отобраны пробы поверхностной воды за пределами города Снигиревка показали, что по результатам измерений зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственного использования хлоридов от 3,6 до 8,1 раза, сульфатов — от 8 до 11,2 раза, сухого остатка — от 3,4 до 6,4 раза, железа общего — в 2,1 раза ", — говорится в сообщении.

После завершения сброса в Ингулец излишков сточных вод будет выполнена санитарная промывка русла реки (замена загрязненной воды на пресную), что позволит улучшить экологическое состояние реки в начале вегетационного сезона, во время которого с Ингула осуществляется водозабор на орошение.

В вегетационный период вода из реки Ингулец используется для полива орошаемых земель в Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, возле села Гавриловка в Киевской области обнаружен могильник, в который сброшены тонны пропавшей курятины.