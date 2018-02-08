В Киевской области свалка тухлой курятины загрязняет сточные воды - СМИ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Возле села Гавриловка в Киевской области обнаружен могильник, в который сброшены тонны пропавшей курятины.
Шокирующие фотографии куч отходов мясного производства опубликовала пользователь Facebook Наталья Молчанова.
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Пропавшее мясо несет угрозу ближайшим населенным пунктам.
"Гнилые птичьи тушки валяются прямо на земле на очистных сооружениях и загрязняют сточные воды. Рядом находятся дренажные каналы, которые выводят отходы прямо в лес, а ближайшие жилые дома — всего в километре", — отмечает Вгороде.
Осенью 2017 года возле Гавриловки среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины. На близлежащей птицефабрике такую ситуацию объяснили тем, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись.