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    В Киевской области свалка тухлой курятины загрязняет сточные воды - СМИ

    (обновлено: )30822
    В социальных сетях опубликованы фото стихийного могильника, в котором свалены тонны куриных тушек. По данным СМИ, мясные отходы могут угрожать окружающей среде.
    Отходы производства курятины в Киевской области
    Фото Facebook Наталья Молчанова

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Возле села Гавриловка в Киевской области обнаружен могильник, в который сброшены тонны пропавшей курятины.

    Шокирующие фотографии куч отходов мясного производства опубликовала пользователь Facebook Наталья Молчанова.

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    Пропавшее мясо несет угрозу ближайшим населенным пунктам.

    "Гнилые птичьи тушки валяются прямо на земле на очистных сооружениях и загрязняют сточные воды. Рядом находятся дренажные каналы, которые выводят отходы прямо в лес, а ближайшие жилые дома — всего в километре", — отмечает Вгороде.

    Фото Facebook Наталья Молчанова
    Отходы производства курятины в Киевской области

    Осенью 2017 года возле Гавриловки среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины. На близлежащей птицефабрике такую ​​ситуацию объяснили тем, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись.

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