В Киевской области свалка тухлой курятины загрязняет сточные воды - СМИ

Фото Facebook Наталья Молчанова

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Возле села Гавриловка в Киевской области обнаружен могильник, в который сброшены тонны пропавшей курятины.

Шокирующие фотографии куч отходов мясного производства опубликовала пользователь Facebook Наталья Молчанова.

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Пропавшее мясо несет угрозу ближайшим населенным пунктам.

"Гнилые птичьи тушки валяются прямо на земле на очистных сооружениях и загрязняют сточные воды. Рядом находятся дренажные каналы, которые выводят отходы прямо в лес, а ближайшие жилые дома — всего в километре", — отмечает Вгороде.

Фото Facebook Наталья Молчанова Отходы производства курятины в Киевской области

Осенью 2017 года возле Гавриловки среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины. На близлежащей птицефабрике такую ​​ситуацию объяснили тем, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись.