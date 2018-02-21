наверх
21.02.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минздрав сообщает о превышении эпидпорога гриппа на 30%

    (обновлено: )55
    Центр общественного здоровья Минздрава сообщает, что эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%, порог превышен в 5-ти областях.
    Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.

    Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

    "Эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%. Порог превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Гриппом и ОРВИ заболело 289 602 человека, из них 68,4% — дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ ", — говорится в сообщении.

    Летальных исходов от осложнений гриппа за прошедшую неделю нет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины