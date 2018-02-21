Минздрав сообщает о превышении эпидпорога гриппа на 30%

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"Эпидемический порог в Украине превышен на 31,1%. Порог превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой. Гриппом и ОРВИ заболело 289 602 человека, из них 68,4% — дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ ", — говорится в сообщении.

Летальных исходов от осложнений гриппа за прошедшую неделю нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.