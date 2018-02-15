Грипп атакует. В Киеве умерла семилетняя девочка

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.

Смерть ребенка УНИАН подтвердили в Департаменте охраны здоровья КГГА.

Ребенок умер еще 7 февраля, но тогда диагноз "грипп" не подтвержден.

"Несколько дней делается анализ. Уже на сегодня грипп подтвердили лабораторно", — отметили в департаменте.

Так же сказали, что девочку принесли в больницу родители в тяжелом состоянии 6 февраля и она умерла через сутки реанимации.

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Ранее сообщалось, что в пяти областях Украины существенно превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.