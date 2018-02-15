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    Киев

    Грипп атакует. В Киеве умерла семилетняя девочка

    (обновлено: )58202
    В Департаменте охраны здоровья КГГА сообщили, что девочку принесли в больницу родители в тяжелом состоянии и она умерла через сутки реанимации.
    Больница
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочка.

    Смерть ребенка УНИАН подтвердили в Департаменте охраны здоровья КГГА.

    Ребенок умер еще 7 февраля, но тогда диагноз "грипп" не подтвержден.

    "Несколько дней делается анализ. Уже на сегодня грипп подтвердили лабораторно", — отметили в департаменте.

    Так же сказали, что девочку принесли в больницу родители в тяжелом состоянии 6 февраля и она умерла через сутки реанимации.

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    Ранее сообщалось, что в пяти областях Украины существенно превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

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