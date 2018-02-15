Грипп в Украине. В пяти областях превышен эпидемиологический порог

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины существенно превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

В частности, по данным Центра, в Винницкой области эпидпорог превышен на 8,1%, в Волынской — на 7,7%, в Житомирской — на 12,3%, в Ровенской — на 4,7% и в Хмельницкой на 5,7%.

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"За прошедшую неделю (с 5 по 11 февраля) в Украине зарегистрировано почти 260 000 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. От осложнений гриппа погибли двое детей", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что эпидемический порог в Украине в целом превышен на 16,8%. Гриппом и ОРВИ заболели 258 000 человек, из них 70% — дети. Это, отмечают специалисты, свидетельствует о средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ. С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 000 лиц.

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Ранее сообщалось, что из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве закрыты треть школ.