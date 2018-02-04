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    Общество

    Украинская таможня "сломалась". На границе с Польшей застряли более 400 авто

    (обновлено: )251
    В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей.
    На КПП Краковец
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Более 400 автомобилей скопилось в очереди на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе из-за перебоев в работе базы данных украинской таможни, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

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    Государственная пограничная служба Украины
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    "В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей", — говорится в сообщении пограничников в Facebook.

    Украинские пограничники просят граждан учитывать эту информацию при выборе пункта пересечения границы и по возможность выбирать другие пункты пропуска на этом участке границы.

    Ранее жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги возле трех пунктов пропуска на украинско-польской границе "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска "Ягодин" в Волынской области, граждане таким образом выразили недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа.

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