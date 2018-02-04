Украинская таможня "сломалась". На границе с Польшей застряли более 400 авто

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Более 400 автомобилей скопилось в очереди на пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе из-за перебоев в работе базы данных украинской таможни, сообщила в воскресенье пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

"В связи с перебоями в работе базы данных таможни перед пунктом пропуска "Краковец" образовалось значительное накопление транспортных средств, более 400 автомобилей", — говорится в сообщении пограничников в Facebook.

Украинские пограничники просят граждан учитывать эту информацию при выборе пункта пересечения границы и по возможность выбирать другие пункты пропуска на этом участке границы.

Ранее жители приграничных районов Львовской области перекрыли дороги возле трех пунктов пропуска на украинско-польской границе "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец". Кроме того, было перекрыто движение вблизи пропуска "Ягодин" в Волынской области, граждане таким образом выразили недовольство по поводу введения налоговых ограничений на ввоз товаров из-за рубежа.