В Закарпатской области жители не позволили ромам поселиться на своей улице

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В селе Подвиноградово Закарпатской области жители заблокировали ворота дома, чтобы не пустить туда семью ромов, сообщает mukachevo.net.

"Жители объяснили это тем, что цыгане часто конфликтуют с ними, не придерживаются правил гигиены, совершают кражи. А главное если поселится хоть одна ромская семья рядом с ними, то они начнут "выедать" с улицы всех подряд, чтобы заселить "своими"…Люди самовольно заварили ворота к дому, который купили ромы, чтобы те не могли зайти внутрь. Также здесь ежедневно "дежурят" по несколько человек под домом", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, недовольные жители несколько раз звонили сельскому голове, чтобы он прояснил ситуацию, но он уходил от ответа, ссылаясь на загрузку. Крестьяне заявили, что не отступят и не позволят цыганам поселиться рядом.

По последней информации mukachevo.net, стороны конфликта договорились. Ром, который купил дом, согласился перепродать его во избежание конфликта.

mukachevo.net Антиромский протест в Закарпатье: жители заварили ворота цыганского дома

Ранее сообщалось, что в Золотоноше (Черкасская область) семья ромов напала на патрульных полицейских, которые прибыли по вызову. Местные жители вызвали полицию в связи громким празднованием Рождества в семье ромов — переселенцев из Донбасса. В результате разгорелся конфликт между ромами, их соседями и полицией.